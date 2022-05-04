شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ الاستعداد لسموحة غدا بعد انتهاء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة مديره الفني عماد النحاس غدا الاستعداد لفريق سموحة فى الدورى، في السابعة مساء عقب انتهاء إجازة العيد التى منحها المدير الفني للفريق. وكان الاتحاد قد حقق انتصارا غاليا على غزل المحلة بثلاثية نظيفة ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة.

وطالب النحاس اللاعبين بغلق صفحه المحلة والانتصارات والتركيز في أولى مواجهات الدور الثاني أمام سموحة في المباراة المقرر لها 11 مايو الجارى على استاد الإسكندرية.

وقال النحاس: "الموقف ما زال صعبا أمامنا الكثير حتى نبتعد تمام عن مرحله الخطر وندخل المنطقة الدافئة في جدول الدوري".

وأعطى النحاس تعليمات للجهاز الطبي بضرورة تقديم تقرير مفصل عن حالة مهاجم الفريق وهدافه موبولولو لتجهيزه لمباراة سموحة.

ووعد النحاس بعقد جلسه مع الثلاثى أحمد عبد المجيد ومحمد أحمد ومحمد خميس من أجل الإفراج عن المستحقات وصرف مكافأة الفوز الأخيرة ولو بشكل استثنائي لتحفيز اللاعبين قبل موقعه سموحة.