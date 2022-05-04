7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3/5/2022، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها طبيب الأهلى يكشف للجنة التخطيط حالة بدر بانون ، والاهلي يستعيد أحمد عبد القادر قبل صدام نصف نهائي أفريقيا، وأبرزها استبعاد قناوي وشوقي ومسعود.. المصري يعلن 4 قرارات ردا على تمرد لاعبيه في بيان رسمي.

بشرى تسر القلب.. طبيب الأهلى يكشف للجنة التخطيط حالة بدر بانون

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن حالة الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق مُطمئنة للغاية بعد الفحوصات التى خضع لها.