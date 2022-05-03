الامارات | مدرب العين: نستحق التتويج بالدوري وكأس المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: نستحق التتويج بالدوري وكأس المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الأوكراني، سيرجي ريبروف، إن فريقه يستحق التتويج بلقب دوري أنوك للمحترفين لكرة القدم وكأس رابطة المحترفين، مشدداً على أهمية التركيز في مباراة الغد التي تجمع بشباب الأهلي في المباراة النهائية، معترفاً في الوقت نفسه بصعوبة خوض مباراة كل ثلاث أيام، مشيراً إلى أنه سيعتمد على سياسة التدوير.

وقال في المؤتمر الصحافي وتعليقاً على سؤال حول الحظوظ الكبيرة لشباب الأهلي الذي لعب أمام فريقه قبل يومين خصوصاً وأن هناك مقولة تؤكد بأن الخاسر في الأولى يفوز في الثانية، قال: "الحقيقة المباراة الماضية أمام شباب الأهلي انتهت بالنسبة لنا ولست مهتماً بها وكل تركيزي الآن منصب على مواجهة نهائي كأس المحترفين، ونحن نحتاج لجمهور العين ومساندتهم لأنهم الداعم الأساسي للفريق والذي يعزز قوة اللاعبين منذ انطلاقة المواجهة وحتى صافرة النهاية”.

وأضاف المدرب الأوكراني: "جميع المباريات مهمة بالنسبة لنا، وقد تحدثت مع لاعبي فريقي بأننا سنطوي ملف الدوري “مؤقتاً” لأن هذه الفوز بنتيجة مباراة الغد سيقودنا إلى اللقب وبعدها سنفكر مجدداً في مسابقة الدوري، وثقتي كبيرة جداً في لاعبي فريقي وهناك تغييرات حدثت في الفريق وفي اعتقادي أننا نستحق التتويج بلقب الدوري والفوز بالكأس والأهم بالنسبة لنا حالياً هو التركيز والالتزام بأسلوبنا على الأرض، خصوصاً وأننا عملنا على تحليل الأداء في المواجهة الماضية وندرك جيداً بأن المنافس لديه لاعبين جيدين ولكن ثقتي كبيرة كما ذكرت لكم في لاعبي العين".

ويخوض "البنفسجي" مواجهة قوية أمام منافسه شباب الأهلي في المباراة النهائي لكأس رابطة المحترفين وذلك في الساعة 07:30 من مساء الغد على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وتعليقاً على سؤال حول الغيابات المتوقعة في نهائي كأس المحترفين، قال: "لا توجد لدينا أي غيابات في تشكيلة الفريق، خصوصاً بعد عودة إيريك ورفائيل إلى قائمة الخيارات أخيراً".

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