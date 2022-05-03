ليفربول يتقدم على فياريال الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم فريق ليفربول الإنجليزي مع فياريال الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي تجمعهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 67 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أرنولد من الجهة اليمنى.

وسجل السنغالي ساديو ماني ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 74 مستغلاً تمريرة رائعة من نابي كيتا ليراوغ رولي ويسكن الكرة شباكه معلنًا عن تقدم فريقه.

يُذكر أن هدف ليفربول الأول جاء عن طريق البرازيلي فابينيو في الدقيقة 62 بتسديدة مرت بين قدمي رولي، وذلك من متابعة لتمريرة محمد صلاح.

هدف فياريال الأول جاء مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق السنغالي بولاي ديا في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة زميله كابوي.

ضغط فياريال وسيطرته استمرت، واقتصر حضور ليفربول على محاولات لاستيحاء لتعديل النتيجة، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى رولي حارس فياريال.

وسجل هدف فياريال الثاني، اللاعب الفرنسي فرانسيس كوكلين في الدقيقة 41 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كابوي من الجهة اليمنى، ليتقدم لفريقه بثنائية في الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول على فياريال بثنائية نظيفة على ملعبه أنفيلد.