شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يبدأ غداً الاستعداد لمواجهة الحرس فى قمة القسم الثانى بمجموعة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نوح المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأوليمبى، أن فريقه سيبدأ الاستعداد لمواجهة حرس الحدود اعتبارا من غد الأربعاء بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال علاء نوح في تصريحات خاصة، إن التدريبات خلال الفترة المقبلة وحتى موعد المباراة ستكون على فترة واحدة يوميا، رافضا خوض أى تجارب ودية قبل للمواجهة المرتقبة حفاظا على لاعبيه والاكتفاء بالمواجهات الودية التى أقيمت خلال فترة توقف الدورى.

وأعلن نوح عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة حرس الحدود والتى لا بديل فيها عن الفوز للاحتفاظ بفرص الفريق فى الصعود للدورى الممتاز.

وأكد المدير الفنى للأوليمبى على جاهزية جميع لاعبيه للمباراة، وخلو قائمة الفريق من الاصابات، باستثناء غياب محمد الدغيمى الموقوف لحصوله على ثلاثة إنذارات.

وكشف نوح أنه تحدث مع مجلس إدارة النادى برئاسة ناصر الشاذلى بشأن عدم التحدث عن رصد أى مكافآت إضافية للاعبين لتحفيزهم على الفوز بالمباراة، خاصة أن الجهاز الفنى واللاعبين لديهم الحافز الأكبر وهو إثبات جدارتهم بالفوز وتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز، وترك مسألة المكافآت إلى ما بعد المباراة.

ويحتل نادى الأوليمبى المركز الثانى في ترتيب مجموعة ابحرى والإسكندرية برصيد 49 نقطة خلف فريق حرس الحدود برصيد 53 نقطة وستكون مباراتهما قوية جدا في صراع بطاقة التأهل قبل 5 جولات من نهاية دورى المظاليم.