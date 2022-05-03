شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبد الحميد بسيونى مع طلائع الجيش والمحلة هذا الموسم قبل تدريب سموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح عبد الحميد بسيونى مديرا فنيا لنادى سموحة خلفا للراحل أحمد سامى، ليقود النادى الثالث في الدورى هذا الموسم بعد تجربتين مع طلائع الجيش وغزل المحلة.

وتم الاتفاق بين وليد عرفات رئيس سموحة وعبد الحميد بسيونى على جميع الأمور المالية واختيار بسيونى لجهازه المعاون بالكامل حيث يتضمن الجهاز أحمد صالح وإسلام على مدربين عام وأسامة عبد الكريم مدربا لحراس مرمى.

وسيكون سموحة النادى الثالث الذى يقوده عبد الحميد بسيونى هذا الموسم، ونستعرض في التقرير التالى ماذا قدم بسيونى مع طلائع الجيش وغزل المحلة.

طلائع الجيش

قاد عبد الحميد بسيونى الطلائع هذا الموسم في 3 مباريات في بداية الموسم، تعادل في مباراة أمام المقاولون في الأسبوع الثالث وخسر مباراتين في أول الدورى أمام البنك الأهلى والزمالك، سجل لاعبوه هدفا واحد واستقبلوا 6 أهداف.

أدار عبد الحميد بسيونى 10 مباريات مع غزل المحلة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 14 هدفا محققا 10 نقاط خلال 9 مباريات في الدورى، بالإضافة إلى الخسارة من إيسترن كومبانى في كأس مصر والخروج من البطولة بركلات الترجيح 5/ 3.

ويبدأ بسيونى أولى تدريباته مع الفريق فى السابعة مساء استعدادا للمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 أمام بيراميدز والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية قبل ختام الدور الأول.

وأشاد بسيونى بلاعبى سموحة موكدًا إنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين فى جميع خطوطه، وقال اتمنى تكملة المسيرة الناجحة التى بدأها أحمد سامى المدير الفنى السابق وإضافة بعض اللمسات للمشاركة فى البطولات الافريقية.