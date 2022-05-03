شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء، في ضوء برنامج الإعداد للمباراة المرتقبة ، وطلب موسيماني من اللاعبين التركيز في إنهاء الفرص التى تتاح لهم خاصة أن اللقاء لا يحتمل إهدار فرص محققة من أجل تحقيق إنتصار مهم في جولة الذهاب.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف مساء السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة.