شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري.
وتحدث المدير الفني مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء، في ضوء برنامج الإعداد للمباراة المرتقبة ، وطلب موسيماني من اللاعبين التركيز في إنهاء الفرص التى تتاح لهم خاصة أن اللقاء لا يحتمل إهدار فرص محققة من أجل تحقيق إنتصار مهم في جولة الذهاب.
ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف مساء السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وكان الفريق قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة.
شارك أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وبدأ عبد القادر المشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن كان قد غاب عنها خلال الأيام الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة قوية في الكتف.
واجتاز اللاعب برنامج علاج طبيعي وتأهيل، قبل أن يخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، ثم انضم إلى المران الذي أقيم مساء اليوم.