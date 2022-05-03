شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمأن على البرنامج البدني للاعبي الاهلي قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واطمأن عبد الحفيظ من مخطط الأحمال على البرنامج البدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر أن تنطلق في التاسعة مساء السبت المقبل.

وكان الفريق قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة.