شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للمصارعة يعتمد استضافة مصر البطولة العربية وإبراهيم مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الاتحاد الدولى للمصارعة تنظيم مصر لبطولتى العرب والأندية العربية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية المقرر إقامتهما فى الإسكندرية خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر المقبل.

وأدرج الاتحاد الدولى فى أجندته الدولية المواعيد الخاصة ببطولتي الأندية العربية و بطولة إبراهيم مصطفى ومكان إقامتها.

وقرر محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة، الترشح على منصب العضوية فى انتخابات الاتحاد الأفريقى للعبة، والمقرر إقامتها على هامش البطولة الأفريقية للتى ستقام بالمغرب.

وتقام انتخابات الاتحاد الأفريقى للمصارعة على هامش البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 17 إلى 22 مايو المقبل.

وتشارك منتخبات المصارعة كبار وشباب وناشئين فى منافسات البطولة، على أن يترأس البعثة هانى عبد الفتاح مدير الاتحاد.