شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم البرتغالى فيريرا مع الزمالك فى أول 10 مباريات فى الولاية الثانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادى الزمالك، الفريق إلى صدارة ترتيب الدورى الممتاز، في أول 10 مباريات قادها مع القلعة البيضاء في الولاية الثانية له.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذي لعب 3 مباريات أقل، وذلك بعد الفوز الصعب على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدورى.

وبشكل عام قاد فيريرا الزمالك في 10 مباريات حتى الآن 7 مباريات منها في بطولة الدورى و3 مباريات في دورى أبطال أفريقيا التي ودعها الفريق من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز.

ونستعرض أرقام فيريرا مع الزمالك في أول 10 مباريات حتى الآن :

6 انتصارات

3 تعادلات

هزيمة واحدة

سجل لاعبوه: 12 هدفا

استقبل: 6 أهداف - 5 كلين شيت

يستعد الزمالك لمواجهة انبى فى التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.