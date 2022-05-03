شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره فى مباراة المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، مبادرة لجماهيره الأوفياء تحمل قيمة 1000 تذكرة فى مباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 بمسابقة الدوري الممتاز.

هذا ومن المقرر أن تشمل المبادرة أيضًا تنقلات الجماهير بشكل كامل من أجل تسهيل المهمة أمامهم لضمان تحقيق الدعم والمساندة بإعتبارهم العنصر الأهم فى اللعبة ودائما ما يكونوا كلمة السر فى عودة الإنتصارات.

ويتطلع مسئولو الدراويش، للتسلح بالمساندة الجماهيرية التي ستؤدي لظهور اللاعبين بشكل أفضل وسيبذلون قصاري جهدهم فى الملعب سعيًا لحصد نقاط المباراة وبدء تحسن ترتيب الفريق بجدول المسابقة المحلية.

ومن جانبه فقد أشاد حسني عبدربه مدير الكرة بالدراويش، بالمبادرة التى أطلقها النادي ودور النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ الداعم بشكل أساسي للكيان الأصفر ودائما يقف خلف الفريق ويسعى بكل قوة لتوفير وتهيئة الأجواء التى تضمن عودته لمكانته المعتادة بين أندية الكبار مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل المشترك في كل الإنتصارات والتي تضرب المثل دائمًا في الإخلاص والوفاء فى ظل حرصها على أن تكون خلف ناديها في التعثرات قبل الإنتصارات لأنها السند الحقيقي للنادي دون أي مبالغة.

ويؤكد مسئولو الإسماعيلي أنه سيتم الإعلان بشكل كامل عن تفاصيل تلك المبادرة ومكان التجمع وموعد السفر والعودة وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة عبر منصات النادي الرسمية.