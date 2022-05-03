شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن قائمة بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة الإسباني أوليفر روي المدير الفني القائمة المسافرة فجر الأربعاء الى النيجر لأداء بطولتي السوبر الافريقي وتنطلق يوم الأحد القادم، وكأس الكؤوس الافريقية والتي ستقام في المدة من 10 الى 20 مايو الجاري.

تتكون القائمة الأفريقية من 20 لاعب وهم:

قائد الفريق احمد الاحمر.

حراسة المرمي: كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام باسم السبكي

جناح أيسر: عمر الوكيل بكار – احمد مؤمن دودو – مازن رضا

ظهير أيسر: يحيي الدرع – علي هشام – حسن قداح

صانع لعب: محمد علاء لوكا – محمد البسيوني مودي – سيف الدرع

جناح أيمن: أكرم يسري – حازم ممدوح

ظهير أيمن: احمد حسام مصطفي بشير

الدائرة: محمد رمضان هتلر – شادي خليل – محمد طارق.

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني أخصائي التأهيل ومحمد سامي ادارى ومحمد على رجل مهام.