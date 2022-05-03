شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تبعد أحمد مصطفى عن مران الإسماعيلي و أشعة لمحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الإسماعيلي، غياب أحمد مصطفي صانع ألعاب الفريق، بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية والتى على إثرها لم يشارك خلال التدريب الذى أقيم مساء اليوم – الثلاثاء – على الملعب الرئيسي لإستاد الإسماعيلية، استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري العام.

وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة مجدي باز، بالتنسيق مع الجهاز الفني حصول اللاعب على راحة لحين تماثله للشفاء نهائيا قبيل العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

كما أجرى محمد عادل لاعب خط وسط الإسماعيلي، أشعة على قدمه للإطمئنان على حالته وتحديد مدي إصابته ومدة غيابه عن الفريق بعد تعرضه لها خلال مشاركته فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام ، وكان التشخيص المبدئي الذى أجراه الدكتور مجدي باز طبيب الفريق، على اللاعب قد أثبت إصابته بشد فى عضلة السمانة والتى ستحتاج لراحة سلبية قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية للدراويش.

ويستعد الدراويش لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب مؤجلات الأسبوع الـ 14 من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر ان الدراويش يقوده جهاز فني جديد وهم حمزة الجمل مديرًا فنيًا ويعاونه حسني عبد ربه كمديرًا للكرة وبجانب كل من أحمد قناوي ومحمد حمص فى منصب المدرب العام مع إستمرار أيمن كمال المدرب المساعد وسيد توفيق مدرب حراس المرمي.