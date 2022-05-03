شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة وفاق سطيف .. شاهد أفضل تصديات الشناوى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي "كاف"، بالحارس محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى قبل المواجهة المرتقبة مع وفاق سطيف الجزائرى في نصف نهائي البطولة. ونشر الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر"، فيديو لأفضل تصديات حارسى الأهلى محمد الشناوى ووفاق سطيف سفيان خيداريا حلال البطولة معلقا عليه: "قائد.. أفضل تصديات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم". قائد. ✨



