الامارات | ديوكوفيتش يكسب اللاعب نفسه 18 مرة بلا هزيمة!

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يكسب اللاعب نفسه 18 مرة بلا هزيمة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً سطوته على منافسه الفرنسي غايل مونفيس وهزمه بسهولة 6-3 و6-2 في الدور الثاني من دورة مدريد في كرة المضرب للماسترز ألف نقطة الثلاثاء.

وكانت المواجهة الرقم 18 بين اللاعبين وقد حسمها ديوكوفيتش جميعها في صالحه، وسيلتقي في الدور التالي مع البريطاني المخضرم أندي موراي أو الكندي دينيس شابوفالوف.

وتوقفت المباراة قرابة نصف ساعة بسبب تساقط الأمطار عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل اللاعبين 2-2 في المجموعة الأولى قبل أن تستكمل وينهيها الصربي في ساعة و28 دقيقة.

ولا يزال الصربي يبحث عن إيقاعه بعد غيابه عن القسم الأول من العام الحالي بسبب تداعيات عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير لعدم تلقيه اللقاح.

فقد خرج من الدور الأول في دورة مونتي كارلو أمام الاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بثلاث مجموعات، ثم بلغ نهائي دورة بلغراد على أرضه قبل أن يخسر بسيناريو مماثل في النهائي أمام الروسي أندري روبليف الذي فاز بالمجموعة الثالثة الحاسمة بنتيجة 6-صفر.

واعترف ديوكوفيتش بأنه في حاجة إلى بعض الوقت لاستعادة مستواه السابق بقوله "يتعيّن عليّ أن أتحلى بالصبر. لا شك بأن قلّة خوض المباريات أثّر على قدرتي في اللعب على مستوى معين"، مشيراً إلى أنه يركز في الوقت الحالي على "اللياقة البدنية والتحمل".

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