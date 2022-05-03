على لطفى يخوض تأهيل لمدة 48 ساعة فى الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يخوض تأهيل لمدة 48 ساعة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي لطفي حارس مرمى الفريق، أجرى أشعة كشفت عن وجود جزع بسيط في أربطة الرسغ.
وأوضح أن لطفي سوف يؤدي برنامج تأهيل لمدة 48 ساعة، على أن يخضع بعدها لفحص طبي قبل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
كان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة.