شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يخوض تأهيل لمدة 48 ساعة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي لطفي حارس مرمى الفريق، أجرى أشعة كشفت عن وجود جزع بسيط في أربطة الرسغ.

وأوضح أن لطفي سوف يؤدي برنامج تأهيل لمدة 48 ساعة، على أن يخضع بعدها لفحص طبي قبل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.