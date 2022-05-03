شكرا لقرائتكم خبر عن حضور جماهيري مكثف في مران الأسماعيلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من جماهير الإسماعيلي على حضور مران اليوم من مدرجات ملعب الإسماعيلية، لمساندة الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل الذي بدأ مهمته بشكل رسمي خلفًا لحمد إبراهيم، وذلك استعدادًا لإستكمال مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب مؤجلات الأسبوع الـ 14 من عمر منافسات المسابقة المحلية.

وقامت الجماهير بالترحيب بالجهاز الفني بعد توليه المهمة، كما طالبت من اللاعبين من خلال الهتافات على ضرورة تحقيق الفوز فى اللقاءات المقبلة وأهمية اللعب برجولة وبروح قتالية لعودة هوية الإسماعيلي.

وحرص حسني عبد ربه مدير الكرة بالدراويش، على عقد جلسة مع الجماهير وطالبهم بعدم التخلي عن الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وأنهم عامل رئيسي ضمن صفوف الفريق بالإضافة إلى ضرورة مساندة اللاعبين فى هذه المرحلة الصعبة من أجل عودة الدراويش إلى مكانته الحقيقية بإعتباره القطب الثالث للكرة المصرية.