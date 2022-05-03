شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الإسماعيلي تجتمع باللاعبين قبل القيادة الفنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي والجهاز الفني الجديد للفريق ، اجتماعاً مطولاً مساء اليوم مع اللاعبين على الملعب الرئيسي قبيل إنطلاق المران ضمن الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري العام.

شهد الإجتماع أيضًا تواجد النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ بالإضافة إلى الجهاز الفني بالكامل الذى يضم حمزة الجمل المدير الفني وحسني عبد ربه مدير الكرة وكل من أحمد قناوي ومحمد حمص اللذان يشغلان منصب المدرب العام وأيمن كمال المدرب المساعد وسيد توفيق مدرب حراس المرمى.

وحرص مجلس الإدارة والجهاز الفني فى بداية الإجتماع على تحفيز اللاعبين من أجل إستعادة مسيرة الإنتصارات وتعويض نزيف النقاط الذى تعرض له الفريق بالمسابقة والتأكيد على أن اللاعبين الحاليين على مستوى عال ينقصهم فقط بعض الثقة لعودة المكسب من جديد.

كما طالب لاعبي الدراويش بمضاعفة الجهد وبذل كل مجهوداتهم بهدف الخروج من تلك الكبوة سريعًا وإعادة الفريق لوضعه الطبيعي بجدول الدوري العام.

وأكد مجلس الإدارة والجهاز الفني خلال هذا الإجتماع، على ضرورة اعتبار مواجهة المصري رغم صعوبتها بداية الطريق لمصالحة الجماهير التى لم تتخلي عن الفريق رغم التعثرات من أجل عودة الإنتصارات من جديد للتقدم تدريجيا بترتيب الفريق الذى لا يليق به على الإطلاق.

وشدد على أن الفرصة ستكون لمن يستحقها ويجب على الجميع بذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن قميص هذا النادى الغالي والذي يحتاج أن يعي كل لاعب قيمة وحجم النادي الذي تعشقه جموع كبيرة من الجماهير وترغب فى رؤيته منتصراً دائما.

واختتم الإجتماع بتعهد اللاعبين على التعامل في المباريات المقبلة بإعتبارها لقاءات كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين من أجل تحقيق أقصى إستفادة فنية.