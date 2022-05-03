شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستعيد أحمد عبد القادر قبل صدام نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وبدأ عبد القادر المشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن كان قد غاب عنها خلال الأيام الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة قوية في الكتف.
واجتاز اللاعب برنامج علاج طبيعي وتأهيل، قبل أن يخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، ثم انضم إلى المران الذي أقيم مساء اليوم.
ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في التاسعة مساء السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وكان الفريق قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة.