شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستعيد أحمد عبد القادر قبل صدام نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وبدأ عبد القادر المشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن كان قد غاب عنها خلال الأيام الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة قوية في الكتف.

واجتاز اللاعب برنامج علاج طبيعي وتأهيل، قبل أن يخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، ثم انضم إلى المران الذي أقيم مساء اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في التاسعة مساء السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة.