الامارات | بمن سيُضحي اتحاد الكرة المصري.. حازم إمام أم إيهاب جلال؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بمن سيُضحي اتحاد الكرة المصري.. حازم إمام أم إيهاب جلال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمن سيُضحى اتحاد كرة القدم المصري، عضو مجلس الإدارة ولاعب الزمالك الدولي السابق حازم إمام، أم إيهاب جلال المنتظر إعلانه رسمياً مدرباً للفراعنة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش؟ سؤال يتردد بقوة بعد الأزمة التي يمر بها اتحاد الكرة في ظل غياب إمام عن مجلس الإدارة منذ قرار اختيار إيهاب جلال لتسلم المهمة الكبيرة خصوصاً أن حازم ومعه زميله في المجلس محمد بركات كانا يميلان للمدرب الأجنبي.

وكانت قناة "إي تي سي" المصرية قد كشفت عن الصدع الكبير في اتحاد الكرة لاسيما أن حازم إمام تمسك بموقفه في عدم حضور اجتماع اتحاد الكرة الذي كان مقرراً قبل عيد الفطر لتوقيع العقد مع إيهاب جلال، كما رفض عرضان من مجلس إدارة اتحاد الكرة بالإشراف على المنتخب الأول، وترضيته بترشيح الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المقرر الإعلان عن تشكيلته في وقت لاحق.

ورفض حازم إمام وساطة بعض المقربين من رئيس الاتحاد الدكتور جمال علام، لإنهاء الخلافات بين النجم الكبير ومجلس إدارة الاتحاد، لكنه رفض ذلك مؤكداً على أن علاقته المستقبلية مع المجلس أصبحت مُجمدة، وسط مطالب من جانبه لإقناع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بقبول استقالته.

من جهته، اضطر اتحاد الكرة إلى تأجيل اعلان توقيع عقد إيهاب جلال وإعلان جهازه المُعاون لما بعد عيد الفطر سعياً لإنهاء أزمة حازم إمام قبل التوقيع وهذا ما فشل فيه الاتحاد حتى الآن.

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