الأهلي يفتح ملف الإجازات الكثيرة مع موسيماني .. اعرف التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف الإجازات الكثيرة مع موسيماني .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي ملف "الإجازات المُتتالية والكثيرة التى يحصل عليها فريق الكرة خلال الفترة الماضية مع بيتسو موسيماني المدير الفني ، ونال هذا الملف وقتاً من الجلسة الأخيرة التى جمعت لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي مع الفريق والجهاز الفني.
وشهدت الفترة الماضية ااعترضات كثيرة من جانب أكثر من مسئول في الأهلي على ظاهرة "الإجازات الكثيرة" التى يحصل عليها الفريق والتى تصل إلى ثمانية أيام مُتتالية في بعض الأحيان.
وقال مصدر في الأهلي ، أن أكثر من مسئول في النادي أبدى إعتراضه على هذه الظاهرة ومنهم محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وذهب مسئولو النادي إلى أن مثل هذه الإجازات المُتتالية تُبعد اللاعبين في بعض الأحيان عن التركيز وتُفقدهم حساسية المباريات.
وكشف المصدر عن قناعنة مسئولو النادي بحاجة اللاعبين لفترات راحة من أجل الإبتعاد عن الضغوط قليلاً لكن لابد أن يتم هذا وفق ضوابط مُحددة وآلا تكون الأجازات كثيرة ومُبالغ فيها كما يفعل موسيماني الفترة الماضية.
ورغم أن إدارة الاهلي لا تتدخل في إختصاصات الجهاز الفني وتترك له حرية العمل دون تضييق بإعتبار أن الحساب يكون بنهاية الموسم لكن ظاهرة الأجازات الكثيرة جعلت مسئولو النادي يتحدثون مع الجهاز الفني عنها خاصة بعدما إهتزت نتائج وعروض الفريق الفترة الماضية.
وقدّم الأهلي أداء ونتائج سيئة الفترة الأخيرة محلياً خاصة في مباريات المصري وطلائع الجيش وسيراميكا بالدوري والتى انتهت بالخسارة بهدف نظيف والتعادل السلبي والتعادل 1-1 على التوالي.
وطالب مسئولو الأهلي ، موسيماني بإعادة النظر في مسألة "الأجازات المُتتالية" وربما يكون ذلك هو سر قرار تم إتخاذه أول أمس ، الأحد، من جانب مسئولو النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني ، بدخول الفريق معسكر مغلق مُبكر للغاية يبدأ من اليوم على غير العادة لحين إنتهاء مباراتي وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو الجاري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان محمود الخطيب، قد عقد اجتماعًا ظهر أمس الأول،الأحد، مع لجنة التخطيط، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بشكل مفاجئ، بالرغم من توفير كافة احتياجات الفريق على كل المستويات، فضلًا عن القدرات الفنية المتميزة للاعبين وجهازهم الفني، والذين حققوا العديد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي.
شهد الاجتماع التطرق إلى كافة التفاصيل بمنتهى الوضوح لوضع النقاط فوق الحروف وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصًا على مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة.
وعقب الاجتماع توجه محمود الخطيب وبصحبته حسام غالي ولجنة التخطيط لمران الفريق، وعقد اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني، وواجه الجميع بالقصور الذي شهدته المباريات الأخيرة، وقبلها غياب الروح والعزيمة والإصرار.
وشدد رئيس الأهلي على أن الفترة القادمة لا تحتمل تكرار مثل هذا القصور أيًا كانت المبررات .