شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف الإجازات الكثيرة مع موسيماني .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي ملف "الإجازات المُتتالية والكثيرة التى يحصل عليها فريق الكرة خلال الفترة الماضية مع بيتسو موسيماني المدير الفني ، ونال هذا الملف وقتاً من الجلسة الأخيرة التى جمعت لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي مع الفريق والجهاز الفني.

وشهدت الفترة الماضية ااعترضات كثيرة من جانب أكثر من مسئول في الأهلي على ظاهرة "الإجازات الكثيرة" التى يحصل عليها الفريق والتى تصل إلى ثمانية أيام مُتتالية في بعض الأحيان.

وقال مصدر في الأهلي ، أن أكثر من مسئول في النادي أبدى إعتراضه على هذه الظاهرة ومنهم محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وذهب مسئولو النادي إلى أن مثل هذه الإجازات المُتتالية تُبعد اللاعبين في بعض الأحيان عن التركيز وتُفقدهم حساسية المباريات.

وكشف المصدر عن قناعنة مسئولو النادي بحاجة اللاعبين لفترات راحة من أجل الإبتعاد عن الضغوط قليلاً لكن لابد أن يتم هذا وفق ضوابط مُحددة وآلا تكون الأجازات كثيرة ومُبالغ فيها كما يفعل موسيماني الفترة الماضية.

ورغم أن إدارة الاهلي لا تتدخل في إختصاصات الجهاز الفني وتترك له حرية العمل دون تضييق بإعتبار أن الحساب يكون بنهاية الموسم لكن ظاهرة الأجازات الكثيرة جعلت مسئولو النادي يتحدثون مع الجهاز الفني عنها خاصة بعدما إهتزت نتائج وعروض الفريق الفترة الماضية.

وقدّم الأهلي أداء ونتائج سيئة الفترة الأخيرة محلياً خاصة في مباريات المصري وطلائع الجيش وسيراميكا بالدوري والتى انتهت بالخسارة بهدف نظيف والتعادل السلبي والتعادل 1-1 على التوالي.

وطالب مسئولو الأهلي ، موسيماني بإعادة النظر في مسألة "الأجازات المُتتالية" وربما يكون ذلك هو سر قرار تم إتخاذه أول أمس ، الأحد، من جانب مسئولو النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني ، بدخول الفريق معسكر مغلق مُبكر للغاية يبدأ من اليوم على غير العادة لحين إنتهاء مباراتي وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو الجاري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان محمود الخطيب، قد عقد اجتماعًا ظهر أمس الأول،الأحد، مع لجنة التخطيط، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بشكل مفاجئ، بالرغم من توفير كافة احتياجات الفريق على كل المستويات، فضلًا عن القدرات الفنية المتميزة للاعبين وجهازهم الفني، والذين حققوا العديد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي.

شهد الاجتماع التطرق إلى كافة التفاصيل بمنتهى الوضوح لوضع النقاط فوق الحروف وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصًا على مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة.

وعقب الاجتماع توجه محمود الخطيب وبصحبته حسام غالي ولجنة التخطيط لمران الفريق، وعقد اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني، وواجه الجميع بالقصور الذي شهدته المباريات الأخيرة، وقبلها غياب الروح والعزيمة والإصرار.

وشدد رئيس الأهلي على أن الفترة القادمة لا تحتمل تكرار مثل هذا القصور أيًا كانت المبررات .