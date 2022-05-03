الامارات | بتهمة تضليل حكم مباراة الأهلي والرجاء.. إيقاف الجزائري مهدي عبيد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة تضليل حكم مباراة الأهلي والرجاء.. إيقاف الجزائري مهدي عبيد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أسود الأطلس" المغربية بأن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قررت إيقاف الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد بسبب الخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان حكم المباراة الكونغولي جان جاك ندالا قد احتسب ركلة جزاء للأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو بقرار من الحكم الجزائري مهدي عبيد المتهم بحجب لقطة عن الحكم توضح عدم صحة ضربة الجزاء التي استفاد منها الاهلي في مباراة الذهاب وخرج فائزاً 2-1، قبل أن يتعادل إياباً في الدار البيضاء 1-1.

وشهدت مباراة الذهاب اعتراضاً كبيراً من لاعبي الرجاء لكون الكرة المحتسبة ضربة جزاء ارتدت من ساق المدافع وليس يده وسط حالة ذهول من المراقبين.

وقالت الصحيفة إن لجنة الحكام اتخذت قراراً بإيقاف عبيد بسبب تضليل ندالا، مشيرة إلى أن مهدي عبيد سيتعين عليه المثول أمام لجنة الانضباط بالكاف من أجل الاستماع إليه في هذه القضية.

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