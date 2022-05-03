الامارات | "تويتر" يلغي علامة توثيق حساب رياض محرز بشكل غريب.. واللاعب يرد

شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" يلغي علامة توثيق حساب رياض محرز بشكل غريب.. واللاعب يرد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم الجزائري رياض محرز رسالة إلى مالك موقع تويتر الجديد، الملياردير إيلون ماسك، بعما قرر موقع "تويتر" إلغاء "توثيق" حساب نجم منتخب الجزائر رياض محرز، دون سبب واضح، في إجراء غير متداول بالنسبة للموقع الشهير.

وقال موقع "سكاي نيوز عربية" رياض محرز لاعب عالمي شهير، ولديه أكثر من ثلاثة ملايين متابع، إلا أن تويتر قرر إلغاء "توثيق" حساب نجم مانشستر سيتي بشكل غريب، في إجراء لا يقوم به الموقع عادة مع نجوم الرياضة.

ويمثل التوثيق علامة زرقاء تضاف إلى جانب اسم حساب الشخص على تويتر، إذا ما كان شخصية عامة أو شخصية معروفة، وتمنح الحساب مصداقة وتميزه عن الحسابات المزيفة.

من جهته، ردّ محرز على ماحدث موجهاً رسالة إلى ماسك: "أخي إيلون ماسك أعد لي العلامة الزرقاء لحسابي"، وأضاف رسما تعبيريا ضاحكا.

يذكر أن إيلون ماسك اشترى موقع "تويتر" الأسبوع الماضي، مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شغلت الأنباء العالمية.

وقبل إلغاء التوثيق، أعاد محرز نشر تغريدة لحساب مختص بمنتخب الجزائر، حول إعادة مباراته أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء في التغريدة: "أصدقائي لا تعلقوا آمالا كبيرة حتى لا تحبطوا. لو كان قدرنا الوصول إلى قطر، سنكون هنا، وإذا لم يكتب لنا فلن نشارك. الأمر متروك بيد الله. إن شاء الله خيرا يا ربي.. ومهما حصل، فلتحيا الجزائر".

ولم يسبق ل"تويتر" أن سحب التوثيق من نجم كرة قدم عالمي يلعب في الدوريات الكبرى، فعندما يتم توثيق حسابات النجوم، تبقى موثقة حتى بعد اعتزالهم.

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