الامارات | موقف محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يزال النجم المصري محمد صلاح يتصدر قائمة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي على الرغم من تسجيل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هدفاً في مرمى برينتفورد ليساعد فريقه في الفوز بثلاثية نظيفة الإثنين، على استاد "أولد ترافورد".

ورفع رونالدو رصيده إلى 18 هدف مقترباً من محمد صلاح متصدر الترتيب برصيد 22 هدف فيما يحتل الوصافة النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي تألق في الجولة الحالية وسجل هدفين في شباك ليستر سيتي، ليرفع رصيده إلى 19 هدف.

ويبدو رونالدو مصراً على اقتناص صدارة الهدافين من محمد صلاح على الرغم من تبقي مباراتين لمانشستر يونايتد في الدوري فيما سيلعب ليفربول أربع مباريات مما يمنح محمد صلاح الأفضلية للحصول على اللقب الفردي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح (ليفربول) 22 هدف.

2- سون هيونغ مين (توتنهام) 19.

3- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 18.

4- دييغو جوتا (ليفربول) 15.

5- ساديو ماني (ليفربول) 14.

6- هاري كين ( توتنهام) 13.

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