أزمة مباراة مصر والسنغال.. وسائل إعلام تكشف تفاصيل شكوى اتحاد الكرة للمحكمة الرياضية بعد قرارات الفيفا

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن مسئولي اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، ينتظرون الخطاب الرسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والخاص بالقرارات التي تم إعلانها أمس الإثنين، والخاصة بـ مباراة مصر والسنغال، ومطالبة الجبلاية بإعادة اللقاء.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قد قررت تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 175 ألف فرنك سويسري، بجانب معاقبة المنتخب السنغالي بخوض مباراة واحدة دون جمهور.

كما عاقبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم بغرامة قدرها 6 آلاف فرنك سويسري، بسبب سوء سلوك لاعبي الفراعنة خلال مباراة السنغال.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر في اتحاد الكرة قوله إن هناك بالفعل رغبة لدى مسئولي الجبلاية في تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية، وتقديم دعوى من أجل إعادة المباراة للحفاظ على حق المنتخب الوطني، خاصة بعد قرارات "الفيفا" الأخيرة.

وأضاف المصدر أن أهم ما في شكوى مصر، هو قرارات لجنة الانضباط التي تم إعلانها أمس، والتي تدل بشكل قاطع أنه كانت هناك تجاوزات من الجانب السنغالي على المنتخب الوطني، وأن الفريق تأثر بما حدث، بجانب تضمن الدعوى التي سيتم تقديمها عقب إجازة عيد الفطر، فيديوهات بما حدث في السنغال، بجانب قرار فيفا بشأن العقوبات والذي أشار إلى أنه كان هناك معوقات في تنظيم اللقاء.