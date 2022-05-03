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على الصاوى يعتلى التصنيف الدولى للكاراتيه

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القاهرة - سامية سيد - تصدر على الصاوى لاعب منتخب الكاراتيه التصنيف الدولي لوزن تحت 67 كجم كوميتيه رجال ، كما احتل عبدالله ممدوح المركز الأول في التصنيف الدولى  لوزن تحت 75 كجم كوميتيه رجال .

 

ولم يتوقف اعتلاء لاعبى المنتخب هذه المراكز فقط بل تصدر يوسف عماد التصنيف الدولي في وزن تحت 84 كجم كوميتيه رجال  ،  واحتل حازم أحمد عمر المركز الثاني بالتصنيف الدولي لوزن فوق 84 كجم كوميتيه رجال ، واحتل طه طارق المركز الرابع بنفس التصنيف، حيث يتصدر التصنيف الخاص بهذا الوزن لاعب جورجيا جوجيتا أركانيا .

 

وكان منتخب الكاراتيه شارك فى بطولة الدورى العالمى للشباب والناشئين، والتى أقيمت  بليماسول فى قبرص، بعد أن  أقاموا معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى .

 

 يذكر أن جيانا فاروق بطلة الكاراتيه أعلنت اعتزال اللعبة بعد مسيرة دامت 21 عاما حققت خلالها الكثير من الألقاب والبطولات ، كان آخرها برونزية أولمبياد طوكيو

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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