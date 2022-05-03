شكرا لقرائتكم خبر عن على الصاوى يعتلى التصنيف الدولى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر على الصاوى لاعب منتخب الكاراتيه التصنيف الدولي لوزن تحت 67 كجم كوميتيه رجال ، كما احتل عبدالله ممدوح المركز الأول في التصنيف الدولى لوزن تحت 75 كجم كوميتيه رجال .

ولم يتوقف اعتلاء لاعبى المنتخب هذه المراكز فقط بل تصدر يوسف عماد التصنيف الدولي في وزن تحت 84 كجم كوميتيه رجال ، واحتل حازم أحمد عمر المركز الثاني بالتصنيف الدولي لوزن فوق 84 كجم كوميتيه رجال ، واحتل طه طارق المركز الرابع بنفس التصنيف، حيث يتصدر التصنيف الخاص بهذا الوزن لاعب جورجيا جوجيتا أركانيا .

وكان منتخب الكاراتيه شارك فى بطولة الدورى العالمى للشباب والناشئين، والتى أقيمت بليماسول فى قبرص، بعد أن أقاموا معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى .

يذكر أن جيانا فاروق بطلة الكاراتيه أعلنت اعتزال اللعبة بعد مسيرة دامت 21 عاما حققت خلالها الكثير من الألقاب والبطولات ، كان آخرها برونزية أولمبياد طوكيو