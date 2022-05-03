شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ غدا الاستعداد لإيسترن كومباني بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق المقاولون العرب، غدا الأربعاء إلى التدريبات على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون خلال عيد الفطر المبارك، وذلك استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري العام.

ويستعيد المقاولون العرب، جهود مدافعه محمد سمير في اللقاء المقبل لذئاب الجبل أمام إيسترن كومباني، والمقرر إقامته يوم 9 مايو الجارى بمنافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء الإيقاف.

وكان سمير قد غاب عن المقاولون في المباراة الماضية أمام المصري، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 17 وانتهت بفوز ذئاب الجبل بثنائية نظيفة، ولك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في الدوري العام برصيد 16 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 17 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات، وتعادلوا في 7 لقاءات وخسروا مثلهم، وأحرز لاعبو المقاولون 16 هدفًا واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

وطالب المقاولون العرب بتعيين حكام دوليين في مباريات الفريق المقبلة بالدوري لمراعاة العدالة التحكيمية ونظرا لحساسية المباريات المقبلة وأهميتها للفريق.

وأرسل نادي المقاولون العرب احتجاجا رسميا إلى اتحاد الكرة بعد تعرض الفريق لأخطاء مؤثرة وقال النادي في خطابه إن الفريق تعرض لأخطاء جسيمة آخرها في مباراة الاتحاد باحتساب هدف غير صحيح للاتحاد لتعرض اللاعب أحمد علي لعرقلة واضحة ورغم الرجوع لتقنية الفيديو إلا أن الحكم لم يحتسب الخطأ.