شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعتزل عبد الله السعيد الساحرة المستديرة بعد انتهاء تعاقده مع بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم عبد الله السعيد نجم بيراميدز في العمر، يومًا بعد يوم، حيث وصل لـ 36 عامًا كونه مواليد 13 يوليو 1985، ورغم تقدمه في العمر إلا إنه ينطبق عليه مقولة "الذهب لا يصدأ".

عبد الله السعيد مازال يقدم مستوى مبهر مع بيراميدز، حيث يعد من أفضل صناع اللعب في الدوري المصري بالفترة الحالية، الأمر الذى قد يؤدى لتراجعه عن قرار الاعتزال الدولي خاصة بعدما تولى إيهاب جلال مهمة قيادة المنتخب خلفًا للبرتغالى كارلوس كيروش.

ورغم مستوى عبد الله السعيد المميز مع بيراميدز، إلا إن التقدم في العمر قد يدفع اللاعب لاعتزال الساحرة المستديرة عقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى بنهاية موسم 2023.

ولم يكشف السعيد عن خطته في المرحلة المقبلة، حيث لم تتحدث إدارة بيراميدز مع اللاعب حول مصيره في الفترة ما بعد انتهاء تعاقده، كما لم يتطرق عبد الله لهذا الأمر مع أحد من النادى السماوى.

فى سياق أخر، يرفض مسئولو نادى بيراميدز التفريط فى خدمات رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كشف مصدر مسئول بالنادى السماوى، إن رمضان صبحى يعد من الركائز الأساسية بالفريق ولا غنى عنه.

أضاف المصدر خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" إن الزمالك يرغب فى الحصول على خدمات رمضان صبحى من أجل تعويض المغربى أشرف بن شرقى الذى بات على مقربة من الرحيل عن القلعة البيضاء، إلا إن بيراميدز لا يمكنه الاستغناء عن خدمات رمضان.

تابع المصدر تصريحاته، إن رمضان صبحى يعد "مشروع بيراميدز" خاصة وإنه ما زال صغيرا فى السن، وأمامه فرصة كبيرة للعودة للاحتراف من جديد، بخلاف المقابل المادى الضخم الذى سيحتاجه الزمالك لإتمام الصفقة، الأمر الذى سيقلل فرص انتقاله لأى ناد مصرى.