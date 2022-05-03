شكرا لقرائتكم خبر عن الشكل النهائي في نوفمبر.. الخماسي الحديث يعلن اختراق الضاحية بالموانع بديلا للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث برئاسة كلاوس شورمان اخيرا إلي اللعبة التي ستحل بديلا لرياضة الفروسية لتكون اللعبة الخامسة في رياضة الخماسي الحديث بأولمبياد لوس آنجلوس 2028.

وقرر الاتحاد الدولي للخماسي الحديث استبدال الفروسية باختراق الضاحية بالموانع كونها تحمل نفس فكرة الفروسية ولكن بدون احصنة ليقوم الرياضيين بالعدو والقفز فوق الموانع بنفسهم لتحافظ رياضة الخماسي الحديث علي رونقها حتي لا تصبح مختلفة كثيرة عما اعتاده متابعيها.

وصرح شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي أنه خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي حضره هو وياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، تم اختيار اختراق الضاحية بالموانع والاستقرار عليها دون تحديد نوع المانع او شكله ولكنه تم الاستقرار علي نوعين فقط من 60 نوع سيتم تجربتهم خلال الفترة المقبلة للاستقرار علي الشكل النهائي للرياضة الخامسة داخل لعبة الخماسي الحديث.

واستقر الاتحاد الدولي للخماسي الحديث علي بدء اختبار رياضة اختراق الضاحية بالموانع بعد نهائي كأس العالم للخماسي 2022 في أنقرة والتي ستقام في اواخر يونيو القادم علي ان يتم اعتماد الشكل النهائي لها في الجمعية العمومية القادمة للاتحاد والتي ستقام في جواتيمالا نوفمبر 2022 القادم.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أعلن في نوفمبر الماضي استبعاد الفروسية من منافسات الألعاب الخمسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بهدف زيادة شعبية الخماسي الحديث وجعلها رياضة مواكبة للتطور .