شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات يجيب عنها إيهاب جلال فى أول معسكر للمنتخب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن اتحاد الكرة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، التعاقد رسميا مع إيهاب جلال لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش الذى رحل عن الفراعنة بعد انهاء عقده بالتراضى.

وتترقب الجماهير المصرية المعسكر الأول لمنتخب مصر مع ايهاب جلال ، للرد على بعض التساؤلات حيث سيكون المعسكر في شهر مايو ويونيو المقبلين.

أول التساؤلات هو مصير بعض اللاعبين في المنتخب مع إيهاب جلال مثل طارق حامد ومحمد شريف وأحمد رفعت وغيرهم حيث كان كيروش لا يعتمد عليهم طوال الفترة الماضية.

ثانى التساؤلات هو طريقة اللعب التي سيعتمد عليها إيهاب جلال، وهل سيواصل المدير الفني أسلوبه الذى يقوم على بناء الهجمة من الخلف والتسليم والتسلم، أم سيتم تغيير هذا الفكر مع المنتخب.

كما تنتظر الجماهير الاعلان عن الجهاز المعاون لايهاب جلال فى ظل عدم الكشف عنه حتى الأن.