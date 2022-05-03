شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى دورى سوبر السلة بين الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو الجارى ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة المحلية.

ويلتقى الاهلى مع الاتحاد السكندرى فى مواجهة تحمل طابع الندية والإثارة ، خاصة وان الثنائي يلتقى دائما فى نهائي البطولات وسط منافسة لخطف الألقاب.

ووفقا للجدول الذى اعلنته لجنة المسابقات فإن مباريات نهائي الدورى تقام أيام 8 و10 و12 و14 و 16 مايو الجارى بنظام Best of 5 بصالة حسن مصطفى باكتوبر.

وجاء جدول المباريات كالتالى..

المباراة الأولى الأحد 8 مايو

المباراة الثانية الثلاثاء 10 مايو

المباراة الثالثة الخميس 12 مايو

المباراة الرابعة السبت 14 مايو

المباراة الخامسة الاثنين 16 مايو

وحال فوز فريق فى المباريات الثلاثة الأولى لن يكون هناك حاجة لمباراة رابعة او خامسة.

نجح فريق كرة السلة بالنادى الأهلى فى الصعود الى نهائى بطولة دورى السوبر، بعد التغلب على الجزيرة فى منافسات نصف النهائى best of 5 بنتيجة 3\0، كما صعد الاتحاد السكندرى للنهائى أيضا بالفوز على الزمالك بنفس النتيجة.