الامارات | بايرن ميونيخ يوضح حقيقة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يوضح حقيقة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الرئيس الفخري والمهاجم السابق لنادي بايرن ميونيخ أولي هونيس الثلاثاء أن المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيبقى في صفوف عملاق بافاريا في الموسم المقبل.

وكان ليفاندوفكسي الذي ينتهي عقده مع بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في يونيو 2023 عبّر عن رغبته في الرحيل للالتحاق بنادي برشلونة الاسباني، بعد تقارير عن نية ناديه بالحصول على خدمات مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند.

كما يعتقد المهاجم البولندي الذي سيبلغ 34 عاماً في أغسطس المقبل وصاحب 49 هدفاً في 44 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم أن مغامرته في بافاريا قد انتهت بعدما فاز بكل الألقاب الممكنة (19) وسجل 343 هدفاً في 373 مباراة، ليتوج ثاني أفضل الهدافين في تاريخ النادي بعد "المدفعجي" غيرد مولر.

غير أن ادارة بايرن تخالف تطلعات أفضل لاعب في العالم في العامين الماضيين بحسب "فيفا"، حيث أكد هونيس (70 عاماً) أن ليفاندوفسكي سيبقى مع بايرن في شهر سبتمبر، مؤكداً في مقابلة لاذاعة "بي آر24" الالمانية انه "مقتنع بنسبة 100 في المئة أن روبرت ليفاندوفسكي سيلعب في بايرن الموسم المقبل. لديه عقد والمسألة سهلة وبهذه البساطة".

ولم تشذ كلمات مدرب بايرن يوليان ناغلسمان عن الرئيس الفخري، إذ كان صرّح قبل 15 يوماً خلال مؤتمر صحافي أن "ليفاندوفيسكي ما زال يرتبط ببايرن بموجب عقد وسيتابع اللعب معنا".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فان بايرن مستعد لتقديم عرض جديد لمدة عام إضافي مع الشروط المالية ذاتها لهداف الدوري هذا الموسم (34 هدفاً في 32 مباراة)، غير أن الأخير يطالب بتمديد لموسمين إضافيين مع إعادة تقييم راتبه.

ودخل لاعب وسط بايرن السابق وقطر القطري الحالي الاسباني خافي مارتينيس على خط التكهنات إذ صرّح في نهاية أبريل أن "هناك فرصة" لرحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة و"هو يعتقد أنه في حال لعب في إسبانيا كان سيفوز بالكرة الذهبية مرة أو مرتين. إنه يشعر أنه يستحق ذلك.. ليس الأمر نفسه أن تلعب في الدوري الإسباني، في برشلونة أو ريال مدريد، كما هي الحال في الدوري الألماني".

ويبدو أن ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى عملاق بافاريا في عام 2014 قادماً من دورتموند مستعد للدخول بصراع مع ناديه الحالي من أجل كسب قضيته والرحيل إلى كاتالونيا في سعيه للبحث عن تحديات جديدة.

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