هل قرر العودة لـ ريال مدريد؟.. بكاء كريستيانو رونالدو أمام جماهير مانشستر يونايتد يثير الجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

أظهرت عدسات الكاميرات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو "متأثراً للغاية" من تحية جماهير مانشستر يونايتد له، عقب الفوز على فريق برينتفورد في آخر مباريات الشياطين الحمر على ملعب "أولد ترافورد" هذا الموسم.

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بعد فوزه على برينتفورد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وعقب انطلاق صافرة نهاية المباراة، أظهرت عدسات المصورين رونالدو يبدو عليه التأثر وكاد أن يبكي وهو يصفق ليرد تحية الجماهير التي صفقت له وكذلك لبعض اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن رونالدو قال للكاميرات عقب نهاية المباراة وهو يودع الجماهير: "أنا لم أنته بعد".

ولاحقاً، كتب رونالدو منشوراً عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قال فيه: ”مرة أخرى ، دعم كبير من الجماهير المدرجات. دعونا نغتنم هذه الفرصة في مباراتنا الأخيرة من الموسم في أولد ترافورد لنشكر مشجعينا الرائعين، الذين تحملوا موسمًا صعبًا ووقفوا إلى جانبنا ولم يتخلوا عنا أبدًا.

”شكرا يا رفاق. دعمكم يعني الكثير بالنسبة لنا وهدفنا هو أن نصبح أفضل كل يوم، حتى نتمكن من تحقيق ما نريده جميعًا: المجد لمانشستر يونايتد!“.

يأتي هذا في ظل الأنباء المتداولة بشأن احتمالية عودة النجم البرتغالي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، قد ذكرت أن شخصيات بارزة داخل نادي ريال مدريد تُخطط لإعادة "الدون" لقلعة "سانتياجو برنابيو" من جديد.

وقبل ثلاثة مواسم ونصف، رحل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في صيف عام 2018، لينضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، ومع حلول موسمه الثالث قرر العودة إلى مانشستر يونايتد من جديد في 2021.