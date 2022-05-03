أنباء سارة لجماهير الأهلي بشأن الحالة الصحية لـ بدر بانون

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد أن الحالة الصحية للمدافع المغربي بدر بانون "مُطمأنة للغاية"، وذلك بعد الفحوصات التي خضع لها اللاعب الفترة الماضية وتم عرضها على أحد الأطباء الكبار في أوروبا.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي استفسرت عن موقف بانون الذي يغيب عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ يناير الماضي بسبب مُعاناته من مُضاعفات فيروس كورونا، وهو ما تسبب له في التهابات بعضلة القلب.

وقالت الصحيفة إن طبيب الأهلي أكد للجنة التخطيط خلال زيارتها الأخيرة للفريق أن حالة بانون جيدة، حيث من المقرر أن يبدأ فترة تأهيل بالأهلي خلال أيام قليلة بعدما شعر اللاعب بتحسّن كبير في حالته وأنه بات طبيعياً ولا يعاني من التهابات في عضلة القلب.

وطوال الفترة الماضية، تواجد بدر بانون في المغرب بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات بناءً على طلب الأطباء منذ استبعاده من قائمة منتخب المغرب لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب نتيجة إصابته بمُضاعفات كورونا.

يشار إلى أن الأهلي يستعد لخوض مباراتيّ وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو الجاري بالقاهرة والجزائر على التوالي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.