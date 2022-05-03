أنباء سارة لجماهير الأهلي بشأن الحالة الصحية لـ بدر بانون

الشارقة - اميمة ياسر -
ذكرت وسائل إعلامية أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد أن الحالة الصحية للمدافع المغربي بدر بانون "مُطمأنة للغاية"، وذلك بعد الفحوصات التي خضع لها اللاعب الفترة الماضية وتم عرضها على أحد الأطباء الكبار في أوروبا.
وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي استفسرت عن موقف بانون الذي يغيب عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ يناير الماضي بسبب مُعاناته من مُضاعفات فيروس كورونا، وهو ما تسبب له في التهابات بعضلة القلب.
وقالت الصحيفة إن طبيب الأهلي أكد للجنة التخطيط خلال زيارتها الأخيرة للفريق أن حالة بانون جيدة، حيث من المقرر أن يبدأ فترة تأهيل بالأهلي خلال أيام قليلة بعدما شعر اللاعب بتحسّن كبير في حالته وأنه بات طبيعياً ولا يعاني من التهابات في عضلة القلب.
وطوال الفترة الماضية، تواجد بدر بانون في المغرب بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات بناءً على طلب الأطباء منذ استبعاده من قائمة منتخب المغرب لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب نتيجة إصابته بمُضاعفات كورونا.
يشار إلى أن الأهلي يستعد لخوض مباراتيّ وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو الجاري بالقاهرة والجزائر على التوالي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.