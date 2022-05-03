شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. البدرى يغرم إينو والشناوى بعد تكسير غرفة الفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

استعاد معتز إينو نجم النادي الأهلي السابق، كواليس تعرضه لعقوبة مادية خلال تواجده بالأهلي بعد اختراق قوانين القلعة الحمراء، وقال إينو في تصريحات لـ ”الخليج 365”: قبل نهائي أفريقيا أمام القطن الكاميروني، كنا في الغرفة بالفندق وكسرنا الغرفة وكان معانا الشناوي وحسين ياسر ومحمد سمير وحسام عاشور ومن كتر الهزار كسرنا السرير حتى أن نزلاء الفندق تحدثوا مع الأمن وقالولهم مش عارفين ننام كان ذلك الساعة 2 صباحاً، وجاء حسام البدري وعلاء ميهوب ووقع علينا غرامة مالية.