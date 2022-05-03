شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف وبراون وحمد إبراهيم.. 3 ضحايا فى الإسماعيلى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أندية الدوري المصري هوايتها في الإطاحة بمدربيها هذا الموسم مع وصول المسابقة إلى خط المنتصف ، واكتملت منافسات الدور الأول من الدوري المصري بخوض 17 جولة، لم يحتفظ خلالها سوى 6 فرق فقط بمدربيها، من أصل 18 فريقا في المسابقة.

ويبقى نادي الإسماعيلي ظاهرة استثنائية هذا الموسم، حيث يعد حمد إبراهيم هو المدرب الثالث الذى يرحل عن الدراويش هذا الموسم بسبب تراجع النتائج حيث كانت البداية بطلعت يوسف ثم الارجنتينى خوان براون.

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعيين حمزة الجمل على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لحمد إبراهيم الذى رحل بالتراضي بين الطرفين بسبب سوء النتائج.

وفضل مجلس الإدارة إسناد المهمة إلى ” حمزة الجمل ” بإعتباره أحد أبناء النادي المخلصين والقادرين على تطوير الفريق للأفضل فى فترة قصيرة ووضع حداً لسلسلة تراجع النتائج فى ظل حجم الخبرات الفنية الكبيرة التى أكتسبها على مدار السنوات الطويلة الماضية بقيادته لأندية كبيرة فى مصر ودول الخليج العربي.

كما قرر المجلس تعيين حسني عبدربه قائد الفريق الأسبق مديراً للكرة بجانب إنضمام كل من أحمد قناوي كمدرباً عاماً ومحمد حمص كمدرباً عاماً ضمن الجهاز الفني الجديد مع إستمرار أيمن كمال كمدرباً وسيد توفيق فى منصب مدرب حراس المرمى، فى إطار حرص مجلس الإدارة على دعم ومساندة المدربين المميزين من قطاع الناشئين.

جاءت تلك القرارات خلال الجلسة العاجلة التى عقدها أعضاء مجلس الإدارة سعيًا لوضع حلول سريعة وعاجلة نحو أزمة تراجع نتائج الفريق والعمل جليا نحو وضع خارطة طريق جديدة تستهدف إعادة الإسماعيلي لوضعه ومكانته بين الكبار بشكل تدريجي كأحد أعرق الأندية فى مصر والوطن العربي.