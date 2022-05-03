شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة تمارا نادر.. نيون يصعد لنهائى دورى السلة السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق نيون السويسرى لكرة السلة فى الصعود إلى نهائي دورى السلة السويسرى، تحت قيادة المدرب المصرى حكيم سالم الذى يحمل الجنسية الهولندية.

وتعد تمارا نادر السيد من أهم لاعبى الفريق ، والذى ينافس من خلال النهائي المقرر اقامته الأسبوع المقبل امام فريق فيبور ، لأول مرة في تاريخ النادي.

وحال فوز نيون السويسرى على نظيره فيبور يكون ضمن اللعب فى بطولة أوربا .

وتعاقد نادى نيون مع تمارا نادر لاعبة منتخب مصر ونادي الصيد لمدة عامين قادمين بعد متابعتها وتقديمها لاداء طيب للغاية مع الصيد