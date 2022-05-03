شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة أوغندا والجزائر فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إدارة مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا إلى طاقم تحكيم مصري.

ويقود مباراة منتخب الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا محمد عادل حكما للساحة ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعدثاني وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة السادسة برفقة منتخبات أوغندا والنيجر وتنزانيا.

وتقام مباراة منتخب الجزائر وأوغندا يوم 4 يونيو المقبل على ملعب وهران بالجزائر.

يذكر أن منتخب السنغال هو حامل لقب النسخة الأخيرة في الكاميرون، بعد فوزه على نظيره مصر بركلات الترجيح، وتستضيف دولة كوت ديفوار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في الصيف المقبل.