شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجى: لم يعد لدينا قواعد لممارسة الإسكواش وسأستعيد مكانتى بالتصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، أنه فخور بتواجده في قائمة التوب 3 بالتصنيف العالم لرجال الاسكواش، وذلك في أخر 8 سنوات، إلا أنه مصمم على استعادة صدارته للتصنيف العالمي في الفترة المقبلة.

وكتب الشوربجي عبر حسابه الشخصي على تويتر: فخور بأنني كنت داخل المراكز الثلاثة الأولى لمدة 8 سنوات متتالية وقضيت أكثر من نصف ذلك الوقت في المركز الأول، وأعلم أن موسمي كان بعيدًا عما كنت أتمناه، لكنني مصمم على العودة مرة أخرى والتحدي على الصدارة مرة أخرى في مسيرتي.

أضاف الشوربجي معلقاً على الاجراءات التي تحددها رابطة المحترفين للاسكواش لممارسة اللعبة منذ ظهور وباء كورونا: يُسمح للاعبين بالخروج أثناء البطولات في أي مكان ومع أي شخص يحلو لهم ولكن لا يُسمح لهم بالذهاب إلى الملعب مع مدربيهم .. فهل هذا منطقي؟ هو ليس كذلك بالنسبة لي.

واختتم الشوربجي: يُطلب من اللاعبين الذهاب إلى إحدى المناسبات خلال إحدى البطولات، وليس لدي أزمة في ذلك، ولكن كل هذا يعني أنه لم يعد لدينا قواعد مراقبة، أرغب في السفر مع فريق الإعداد الخاص بي واستخدام فريقي متى شئت ، فلا يجب أن يخبرني أحد بكيفية استخدام فريقي أثناء المنافسات.