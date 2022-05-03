شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تسر القلب.. طبيب الأهلى يكشف للجنة التخطيط حالة قلب بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن حالة الدولى المغربى بدر بانون مدافع الفريق مُطمأنة للغاية بعد الفحوصات التى خضع لها اللاعب الفترة الماضية وتم عرضها على أحد الأطباء الكبار فى أوروبا.
وأستفسرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي عن موقف بدر بانون الذي يغيب عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ يناير الماضي بسبب مُعاناته من مُضاعفات فيروس كورونا الأمر الذي تسبب له فى االتهابات بعضلة القلب.
وأكد طبيب الأهلي للجنة التخطيط خلال زيارتها الأخيرة للفريق أن حالة بانون جيدة ويبدأ فترة تأهيل بالأهلي خلال أيام قليلة بعدما شعر اللاعب بتحسّن كبير في حالته وأنه بات طبيعياً ولا يعاني من التهابات في عضلة القلب.
وتواجد بانون طوال الفترة الماضية في المغرب بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات بناءً على طلب الأطباء منذ استبعاده من قائمة منتخب المغرب لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب نتيجة إصابته بمُضاعفات كورونا.
ويستعد الأهلي لخوض مباراتي وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو الجاري بالقاهرة والجزائر على التوالي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.