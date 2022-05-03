شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تسر القلب.. طبيب الأهلى يكشف للجنة التخطيط حالة قلب بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن حالة الدولى المغربى بدر بانون مدافع الفريق مُطمأنة للغاية بعد الفحوصات التى خضع لها اللاعب الفترة الماضية وتم عرضها على أحد الأطباء الكبار فى أوروبا.

وأستفسرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي عن موقف بدر بانون الذي يغيب عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ يناير الماضي بسبب مُعاناته من مُضاعفات فيروس كورونا الأمر الذي تسبب له فى االتهابات بعضلة القلب.

وأكد طبيب الأهلي للجنة التخطيط خلال زيارتها الأخيرة للفريق أن حالة بانون جيدة ويبدأ فترة تأهيل بالأهلي خلال أيام قليلة بعدما شعر اللاعب بتحسّن كبير في حالته وأنه بات طبيعياً ولا يعاني من التهابات في عضلة القلب.

وتواجد بانون طوال الفترة الماضية في المغرب بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات بناءً على طلب الأطباء منذ استبعاده من قائمة منتخب المغرب لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب نتيجة إصابته بمُضاعفات كورونا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتي وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو الجاري بالقاهرة والجزائر على التوالي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.