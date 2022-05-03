شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إبراهيم يتأهل للدور ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري يوسف إبراهيم، إلى الدور ربع النهائي الثاني ببطولة "جي بي مورجان" للإسكواش، والتي تسضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 1 إلى 7 مايو الجاري، بقيمة 115 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز يوسف إبراهيم بمنافسات الدور التمهيدي الأول، على منافسه السويسري ديميتري ستينمان بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-8, 13-11 .

بذلك يتأهل يوسف إبراهيم إلى الدور ربع النهائي مباشرة، خاصة بعد انسحاب منافسة في الدور التمهيدي الثاني، مصطفى عسل، بعد ثبوت إصابته بكورونا.

ويمثل مصر في البطولة بمنافسات الرجال كل من: علي فرج، كريم عبد الجواد، مازن هشام، مصطفى السرتي، يوسف إبراهيم.

بينما في مناسات السيدات تشارك كل من: نوران جوهر، روان العربي، سلمى هاني، ندى عباس، نادين شاهين، وفريدة محمد.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر مايو الجارى، وواصل النيوزيلاندى بول كول تربعه على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الثالث على التوالى، بينما جاء على فرج لاعب وادى دجلة فى المركز الثانى، وفى المركز الثالث محمد الشوربجى، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وتقدم زاهد سالم مركزين ليستقر في المركز الثامن، وتراجع مروان الشوربجي مركزين ليحتل المركز التاسع، كما تراجع فارس الدسوقي مركزين ليحتل المركز العاشر.