شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع يحلم بالرباعية قبل رحلة الاحتراف المجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح يحيى الدرع نجم فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التتويج بالرباعية هذا الموسم بعد حصد لقبى الدورى وكأس السوبر المحلى، حيث يسعى بكل قوة إلى حصد لقبي كأس الكئوس الأفريقية والسوبر الأفريقى شهر مايو الجارى قبل خوض رحلة احتراف فى المجر.

وحصل يحيى الدرع، لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرًا على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقه على نظيره الأهلى بنتيجة 28/25 فى اليوم الختامى للدورة المجمعة لتحديد بطل السوبر لكرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022، ليتوج باللقب على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويواصل يحيى الدرع نجم كرة اليد بنادى الزمالك و منتخب مصر استكمال رحلة طموحاته فى عالم كرة اليد بعدما وقع لصفوف فيزبريم المجرى بداية من الموسم المقبل للانضمام إلى صفوفه عقب نهاية الموسم الحالى والذى يلعب فى صفوفه نجم الزمالك السابق يحيى خالد.

ويمتلك يحيى الدرع طموح يحمل المزيد من تحقيق الإنجازات فى كرة اليد، خاصة أنه نجح فى إكتياب خبرات كبيرة على صعيد المنتخب الذى إنضم له و هو فى سن صغيرة بسبب إمكانياته.

ونجح يحيى الدرع نجم فريق كرة اليد بنادى الزمالك أن يصبح بطل المواقف الصعبة فى القلعة البيضاء فى ظل استطاعته إنهاء حصد الألقاب المحلية والأفريقية لصالح الأبيض.

منذ ظهور الدرع مع نادى هليوبوليس حصل على العديد من البطولات حتى تألق مع الأهلى فى فترات الاستعارات قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية وينجح الزمالك فى ضمه ليصول ويجول مع القلعة البيضاء التى نجحت فى التجديد له قبل إنطلاق الموسم الجديد.

كما أن الدرع أحد الركائز الأساسية فى صفوف الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأسبانى جارسيا والجماهير المصرية تعود عليه الكثير خاصة أنه لاعب من أصحاب المهارات و عنصر المراوغة و يعرف جيدا طريق التهديف.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب يحيى الدرع فى الصور التالية :