شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقبل اعتذار ”عبد المسيح ” ويوجه له الشكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادي الإسماعيلى قبول الاعتذار الذى تقدم به محسن عبد المسيح نجم الدراويش الأسبق من منصبه في الإشراف العام على قطاع الكرة والمستشار الفني لرئيس مجلس الإدارة لظروف خاصة.

ومن جهته يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص الشكر لأحد أبرز نجوم الدراويش على مدار تاريخه لما قدمه من جهود وأفكار تصب فى صالح النادي وتخدم جماهيره خاصة أن عمله خلال تواجده في منصبه كان تطوعيا بدون أجر تقديرا للنادي وجماهيره متمنيين له دوام التوفيق فيما هو قادم.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد عين ” سيحه ” فى هذا المنصب أثناء تولي حمد إبراهيم القيادة الفنية للفريق الأول فى الآونة الأخيرة وقبل أن يرحل ” الأخير ” لسوء نتائج الفريق ضمن منافسات الدوري العام.

والجدير بالذكر ان مسئولو الدراويش، قد قرروا فى إجتماعهم الأخير تعيين جهاز فني جديد يقوده حمزه الجمل ويعاونه حسني عبد ربه كمديراً للكرة بجانب كل من أحمد قناوي ومحمد حمص فى منصب المدرب العام وأيمن كمال مدرباً مساعداً بجانب سيد توفيق مدرباً لحراس المرمى.