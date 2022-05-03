شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد صلاح يظهر للمرة الأولى فى الإيجيبشن ليج بقميص ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد صلاح كابتن منتخب مصر ومهاجم ليفربول الإنجليزى، أول مباراة له فى الدورى المصرى الممتاز بقميص المقاولون العرب فى مثل هذا اليوم 3 مايو 2010، وكان فى الثامنة عشرة من عمره، أمام نادى المنصورة فى لقاء انتهى بالتعادل 1-1 وشارك صلاح كبديل فى هذا اللقاء.

بدأ صلاح مسيرته الكروية ناشئا فى نادى المقاولون العرب، وكانت أولى محطاته الإبداعية حتى أصبح أفضل لاعب فى إنجلترا.

وفى موسم 2010–2011 أصبح صلاح لاعباً أساسياً بالفريق، وسجل أول أهدافه فى 25 ديسمبر 2010 أمام النادى الأهلي فى لقاء انتهى بالتعادل 1–1 ثم خاض رحلته الاحترافية من نادى بازل السويسرى حتى أصبح حديث العالم أجمع بتألقه مع ليفربول.

تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بقوة في قائمة أفضل 10 لاعبين ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل ساعات من المباراة المرتقبة أمام فياريال التي ستقام في التاسعة مساء الثلاثاء على ملعب الأخير، ضمن مباريات غياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وحل محمد صلاح في المرتبة الثالثة بين أفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا، بعدما حصل على 409 نقاط، حيث استطاع خلال المباريات الثلاث الماضية صناعة هدف ودقة تمريرات بلغت 83%.

ونجح محمد صلاح خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الوصول إلى ثماني أهداف خلال 11 مباراة خاضها، بصفته هدافًا للريدز في المسابقة القارية الشهيرة.