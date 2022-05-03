شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادًا لموقعة وفاق سطيف بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، معسكرًا مغلقًا استعدادًا لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها باستاد الأهلي والسلام.

ويدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا بشكل مُبكر ربما لم يحدث منذ فترة طويلة بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي بعد الجلسة التى عقدها مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مران أمس الأول، الأحد، من أجل تصحيح الأخطاء التى أرتكبها الفريق الفترة الماضية.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا ظهر الأحد مع لجنة التخطيط، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بشكل مفاجئ، بالرغم من توفير كافة احتياجات الفريق على كل المستويات، فضلًا عن القدرات الفنية المتميزة للاعبين وجهازهم الفني، والذين حققوا العديد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي.

وتأتي جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني ولجنة التخطيط عقب التعادل مع سيراميكا السبت الماضي بهدف لمثله فى الجولة الـ17 لبطولة الدوري والذي يأتي بعد التعادل السلبي مع طلائع الجيش ومن قبله الخسارة من المصري بهدف نظيف ، وعقب الاجتماع توجه محمود الخطيب وبصحبته حسام غالي ولجنة التخطيط لمران الفريق، وعقد اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني، وواجه الجميع بالقصور الذي شهدته المباريات الأخيرة، وقبلها غياب الروح والعزيمة والإصرار.

وشدد رئيس الأهلي على أن الفترة القادمة لا تحتمل تكرار مثل هذا القصور أيًا كانت المبررات، ولا بد أن يضطلع كل فرد في منظومة الفريق بمسئولياته، وأن يتحلى الجميع بشخصية الأهلي في كل شيء، وغير مسموح لأي فرد أن يعيش على ذكريات البطولات الماضية، وأن الفوز ببطولة قارية لا يعني التفريط في البطولة المحلية، والأهلي يلعب للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها.

وفيما يخص الاستعداد لمباراتي الذهاب والعودة في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال في ضوء النقاش الذي جرى مع الجهاز الفني تقرر دخول الفريق معسكرًا قبل المباراة بعدة أيام من الثلاثاء لحين انتهاء المباراتين، وأن يقوم الجهاز الفني باستثمار هذا المعسكر وتنفيذ البرامج البدنية والفنية التي يراها مناسبة من وجهة نظره.