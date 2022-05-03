شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعمدة أساسية على باب الرحيل المجانى من الزمالك بعد فرجانى ساسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت عقود لاعبى الزمالك هي الأزمة الكبرى التي تؤرق مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، خاصة في ظل فترة تغيير الإدارات وتولي لجان مؤقتة إدارة شئون القلعة البيضاء، الأمر الذى أدى لوجود عدد من لاعبى الفريق لم يتم تجديد عقودهم وأصبحوا أمام باب الرحيل المجانى مثل فعل التونسى فرجانى ساسى الذى رحل عقب نهاية تعاقده وانتقل لصفوف الدحيل القطرى.

أشرف بن شرقى

المغربى أشرف بن شرقى يعد من أحد الأعمدة الأساسية في فريق الزمالك، وبات على بعض خطوات من الرحيل مجانًا في نهاية الموسم الحالي، نظرًا لانتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم ولم يتم تجديد العقد حتى الوقت الحالي.

بن شرقى يماطل الإدارة في مفاوضات التجديد الأمر الذى دفع رئيس الزمالك لاتخاذ قرار بعدم التفاوض مع أي لاعب يماطل ولا يضع الزمالك في المقام الأول.

ويقترب أشرف بن شرقى من أحد الدوريات الخليجية خاصة وإن شقيقه يكثف مجهوده في البحث عن عرض مناسب سواء في الدورى القطرى أو السعودى.

محمد أبو جبل

الحارس محمد أبو جبل، هو الحارس الأساسى للزمالك في الفترة الحالية، وينتهى تعاقده بنهاية الموسم، وكان على مقربة من تجديد تعاقده إلا إن تألقه مع المنتخب الوطنى في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، جعل العروض تنهال على اللاعب ليقرر عدم التجديد ويفضل خوض تجربة الاحتراف.

أبو جبل وقع للنصر السعودى على عقد لمدة موسمين وتقاضى مقدم التعاقد، لذلك لم يقوم اللاعب بالتفاوض مع إدارة الزمالك حول تجديد تعاقده، رغم إنه يؤكد عدم توقيعه لأى ناد.

طارق حامد

على نفس الخطى رفض طارق حامد لاعب وسط الزمالك، العرض المالى الذى قدم من إدارة النادى الأبيض لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم، لاسيما وإن طارق حامد تلقى عرضَا من أحد الأندية السعودية بمبلغ مالى ضخم، مما أدى لرفض اللاعب عرض الزمالك والمطالبة بزيادة العرض من الناحية المادية حتى يوافق على التجديد.