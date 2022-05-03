شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعكف على علاج أزمات فنية فى الأهلى قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي على إيجاد حلول لبعض الأزمات الفنية التي ضربت الفريق مؤخرًا، ويأتي في مقدمتها، الأزمة الدفاعية التي تسببت في اهتزاز شباك الفريق كثيرًا الفترة الماضية.
على صعيد متصل، عقد الجهاز الفني للأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي عصر أمس على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين لمناقشة بعض الأمور الفنية مع اللاعبين، وكذلك سلبيات المباراة الأخيرة أمام سيراميكا.
وتحدث الجهاز الفني مع لاعبي الفريق عن عدة سلبيات وأخطاء وقعوا فيها خلال المباريات الماضية، وآخرها التعادل مع سيراميكا بهدف لمثله فى الجولة الـ17 لبطولة الدوري والذي يأتي بعد التعادل السلبي مع طلائع الجيش ومن قبله الخسارة من المصري بهدف نظيف.
وأكد موسيماني للاعبي الفريق أن المباريات الماضية شهدت ارتكاب أخطاء من الجميع في الفريق تقريباً حتى فى المباريات التى فاز فيها الأهلي، موضحاً أنه لابد من انتهاء هذه الأمور وعلاج مثل هذه الأخطاء لأن الارتباطات المقبلة لا تحتمل تكرار مثل هذه الأخطاء.
وشدد الجهاز الفني، فى اجتماعه باللاعبين، على أهمية مباراة الفريق المقبلة أمام وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، التى تحتاج إلى تركيز جميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.
واستأنف الفريق تدريباته عصر، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى السبت المقبل فى ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.