شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعكف على علاج أزمات فنية فى الأهلى قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي على إيجاد حلول لبعض الأزمات الفنية التي ضربت الفريق مؤخرًا، ويأتي في مقدمتها، الأزمة الدفاعية التي تسببت في اهتزاز شباك الفريق كثيرًا الفترة الماضية.

كما يسعى موسيمانى لإيجاد حل لأزمة الكرات العرضية التي يفشل دفاع الأهلى في التعامل معها وسجل منها الرجاء المغربى هدفًا في لقاء الإياب ما يدق جرس إنذار لموسيماني بضرورة تدريب المدافعين على التعامل مع الكرات من هذه النوعية، أو العمل على منعها من الأساس.