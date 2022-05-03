اتحاد الكرة يكشف أسباباً جديدة وراء رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسباباً جديدة حول رحيل المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش، عن تدريب الفريق.

وقال حلمي مشهور، عضو اتحاد الكرة، في لقاء تم إذاعته عبر قناة "أون تايم سبورتس" بالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إن الأزمة المادية التي يعاني منها الاتحاد كانت بين أسباب رحيل كيروش عن تدريب المنتخب.

وأضاف مشهور أن "الوضع المالي لم يكن جيدا، وهو ما كان سبباً في رحيل كيروش".

وتابع: "كيروش تمسك بالحصول على عقد مدته 3 سنوات، وبالتالي لم نتلاق في الأفكار".

وأتم حلمي مشهور تصريحاته قائلاً: "كان هناك اتفاق بالإجماع بين أعضاء اتحاد الكرة على فكرة استمرار كارلوس كيروش في قيادة منتخب مصر".

وفي أبريل الماضي، أعلن اتحاد الكرة عن إنهاء التعاقد مع كارلوس كيروش بالتراضي، ليقوم بتعيين إيهاب جلال كمدير فني جديد للفراعنة خلفا للمدرب البرتغالي.

يشار إلى أن كيروش لم يحقق أي بطولة مع المنتخب الوطني، حيث خسر منافسات كأس العرب التي أقيمت في قطر، وكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون، كما فشل في قيادة المنتخب للتأهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" .

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات أمم أفريقيا 2023 مع بداية شهر يونيو المقبل، حيث أوقعت الفرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.