شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى بعد الفوز على إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل الزمالك حامل اللقب تعثر منافسه التقليدي الأهلي في الجولة الـ17 ليبتعد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفوز جديد.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذي لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة في الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة انبى فى التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 11 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد) 8 أهداف

محمد هلال (البنك الأهلي) 6 أهداف

مروان حمدي (سموحة) 6 أهداف

جون إيبوكا (إنبي) 6 أهداف

خالد قمر (الجونة) 6 أهداف

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

بيراميدز - 32 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

سموحة - 27 نقطة