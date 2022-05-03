شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواهب قادمة في الدوري المصري بعيدًا عن القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، عددًا من المواهب الذين قدموا أوراق اعتمادهم في الدوري المصري، وقد ينضم أي منهم للنادي الاهلي أو نادي الزمالك خلال الموسم المقبل، وعلى الرغم من تركيز القطبين على إبرام الصفقات الرنانة كل موسم من خارج مصر، إلا أن الاستعانة بأبرز لاعبي الدوري المصري يظل المصدر الأول لتدعيم صفوف الأهلي والزمالك في كل موسم.

ونستعرض أبرز 7 لاعبين خارج الاهلي والزمالك هذا الموسم بالدوري المصري، القادمين بقوة الصاروخ في الكرة المصرية

1- إبراهيم عادل: من أهم اللاعبين الشباب في الكرة المصرية ، و يفرض نفسه بقوة منذ نهاية الموسم الماضي في الفريق،وتمكن من فرض نفسه لاعبا هاما وأساسيا على نجوم كبار أمثال محمد فاروق وإسلام عيسى بفضل جودته وموهبته الواضحة، وسيكون سببا في صراع قوي بين القطبين خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول علي خدماته .

2- شادي حسين: هداف مميز يلعب في فريق سيراميكا ، صاحب 27 عاما، وعلى الرغم من إنه مهاجم صريح لكنه لاعبا مهاريا ويستطيع اللعب كجناح ويعد الهداف التاريخي للفريق و كان هدافا في دوري الدرجة الثانية، ويتميز بالسرعة والتمركز الجيد واللعب بكلتا القدمين .

3 - جون إيبوكا: لاعب إنبي يبلغ من العمر 24 عاما، ويتميز بالانطلاقات السريعة للغاية، وشهدت الفترة الماضية تقارير تفيد باهتمام نادي الزمالك باللاعب ، وقد نراه الموسم المقبل في القلعة البيضاء .

4- عبد الرحمن مجدي: يعد حجرًا أساسيًا في ناديه الإسماعيلي وفي المنتخب الأولمبي، ويبلغ من العمر 23 عاما، ويمتاز بقدرته الفائقة على المراوغة والتسديد من خارج منطقة الجزاء، ويعد أقرب للرحيل من الدراويش في نهاية الموسم لأحد القطبين .

5 - فادي فريد: من أفضل المهاجمين الصاعدين في الكرة المصرية، يبلغ من العمر 23 عاما فقط و يلعب حاليا مع فريق البنك الأهلي، وكان من ناشئين النادي الأهلي وقد يعود مرة أخرى مستقبلا.

6 - كريم الطيب: لاعب الجونة المعار من بيراميدز، يبلغ من العمر 22 عاما، وتمكنه مهارته وسرعته الفائقة من اللعب في مختلف المراكز بالشق الهجومي، ولكنه يفضل الظهور كمهاجم صريح، وكان قد تألق مع فريق أسوان الموسم السابق، وأحرز هدفين حتى الأن مع الجونة وانضم من قبل إلى معسكر المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

7- أحمد النردي: لاعب مميز في خط وسط غزل المحلة حيث قدم عروضا جيدة ، وهناك العديد من التقرير التي تفيد باهتمام العديد من الاندية بضمه في الموسم المقبل وفي مقدمتهم نادي الزمالك .